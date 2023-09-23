В Кузбассе отца с сыном оштрафовали из-за мопеда на 45 тысяч рублей

Мототехнику сотрудники ГИБДД отправили на спецстоянку. Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

В пятницу, 22 сентября, в Кузбассе сотрудники ГИБДД во время рейда в городе Белово заметили на дороге подростка на мопеде, оказавшийся 16-летним местным жителем. У паренька не было водительского удостоверения и инспекторы ДПС отстранили его от управления, а «железного коня» на эвакуаторе отправили на спецстоянку, более известную в народе, как штрафстоянка.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Кемеровской области, на подростка составили протокол по административной статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», что грозит ему штрафом в размере до 15 тысяч рублей. Также к административной ответственности привлекли и его отца, который и разрешил сыну погонять на мопеде, только сумма штрафа в его случае - за передачу права управления человеку, не имеющему такого права - составила уже 30 тысяч рублей.

Кроме того, семье придется понести расходы и на оплату штрафа за неисполнение мужчиной обязанностей по воспитанию сына, а также придется заплатить за работу эвакуатора и хранение мопеда на спецстоянке.

Сотрудники ГИБДД Кузбасса напоминают: вручение своему ребенку мопеда, мотоцикла или другой подобной техники чревата потерей несовершеннолетним здоровья и даже жизни. Ситуация с детским травматизмом на дорогах региона сегодня крайне тяжелая. Как ранее сообщала «КП»-Кемерово», с начала года в Кузбассе в ДТП погибли девять детей, 254 ребенка получили травмы.