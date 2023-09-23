Полиция нашла 15-летнюю жительницу Кузбасса, пропавшую пять дней назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 23 сентября, Полиция Кузбасса завершила поиски 15-длетней жительницы Киселевска, пропавшей без вести пять дней назад. Напомним, девушка-подросток ушла из дома еще 18 сентября и стой поры не подавала о себе известий, но ее мама заявила о пропаже дочери только накануне – в пятницу, 22 сентября.

Ориентировка на школьницу была передана в работу всем подразделениям полиции и СМИ, и в итоге понадобилось меньше суток, чтобы установить местонахождение пропавшей 15-летней жительницы Кузбасса. Как сообщили в пресс-слубе ГУ МВД России по Кемеровской области, школьница была обнаружена сотрудниками уголовного розыска и инспекторами ПДН в соседнем городе – Прокопьевске, в одном из общежитий города. По ее словам, там она гостила у своего знакомого. Полицейские выяснили, что противоправных действий в отношении нее не совершалось.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ГУ МВД России по Кемеровской области выразило благодарность всем, кто оказал помощь в поисках школьницы.