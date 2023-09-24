В Кузбассе столкнулись два грузовых поезда

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

В Кузбассе поезд столкнулся с подвижным составом на соседнем пути. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП на железной дороге.

Авария произошла около 17.00 в субботу, 23 сентября на Красноярской железной дороге в границах Кемеровской области. Грузовой поезд при отправлении со станции Мариинск проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с подвижным составом на соседнем пути.

Отмечается, что ЧП не сказалось на движении поездов: задержек допущено не было.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Ачинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, - отметили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.