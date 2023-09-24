Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса с Днем машиностроителя

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей с Днем машиностроителя. Обращение главы региона опубликовано в его официальном телеграм-канале.

День машиностроителя объединяет сегодня более 30 тысяч жителей Кузбасса: специалистов предприятий машиностроения и по ремонту оборудования. Власти региона в дальнейшем планирует развивать отрасль. По словам Сергея Цивилева, для этого в Кузбассе есть мощная научно-производственная база, богатый опыт и профессионалы свеого дела.

- Уважаемые машиностроители, благодарю вас за ответственную работу. Желаю здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!, — сказал Сергей Цивилев.