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НовостиОбщество24 сентября 2023 2:15

Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса с Днем машиностроителя

День машиностроителя отмечают более 30 тысяч жителей региона
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей с Днем машиностроителя. Обращение главы региона опубликовано в его официальном телеграм-канале.

День машиностроителя объединяет сегодня более 30 тысяч жителей Кузбасса: специалистов предприятий машиностроения и по ремонту оборудования. Власти региона в дальнейшем планирует развивать отрасль. По словам Сергея Цивилева, для этого в Кузбассе есть мощная научно-производственная база, богатый опыт и профессионалы свеого дела.

- Уважаемые машиностроители, благодарю вас за ответственную работу. Желаю здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!, — сказал Сергей Цивилев.