В Кузбассе пожарные спасли женщину из горящего дома

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке пожарные спасли из огня женщину. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе МЧС Кузбасса.

ЧП произошло накануне в многоэтажке на улице Кутузова. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из окна второго этажа шел дым. До приезда сотрудников самостоятельно эвакуировались девять жильцы, в том числе двое детей.

Специалисты в составе звеньев газодымозащитной службы в ходе разведки помещений обнаружили на втором этаже женщину. Ее вывели по лестничным маршам.

В результате пожара обгорели вещи на площади 5 кв. м. В ликвидации возгорания были задействованы три единицы техники и 11 человек.