В Кузбассе выпал первый снег

Фото: Анна Позолотина

Сегодня, 24 февраля, в Междуреченске выпал первый снег. Об этом сообщили местные жители.

Они выложили в соцсетях фото заснеженной местности. Снега выпало немного, и он быстро растаял.

Фото из Междуреченска. Фото: соцсети.

Одновременно с этим жители Кемерова и Кемеровского района сообщили о прошедшем граде. Он наблюдался в первой половине дня в некоторых районах города и близлежащих селах, в том числе в Березово. По словам горожан, осадки были больше похожи на снежную крупу – белые шарики, но не такие плотные как град.

- Зима близко, - прокомментировал снимки, выложенные в интернете, один из пользователей.

По прогнозам синоптиков, ближайшей ночью температура в Кузбассе вновь опустится до минусовых отметок -3... +2. Днем в понедельник ожидается +5... +10 градусов, местами до +15. При этом прогнозируются небольшие, по югу умеренные осадки преимущественно в виде дождя.