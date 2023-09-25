В Кузбассе пропал 15-летний подросток

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Юрге бесследно исчез 15-летний Никита Владимирович Баталов (Юрьев). Ориентировку с приметами пропавшего разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Сообщается, что подросток 22 сентября ушел из дома в неизвестном направлении, и больше о нем не было никаких вестей.

Никита высокого роста (170 см), нормального телосложения, у него светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Он был одет в серую спортивную кофту и синие джинсы, на ногах были черные туфли. С собой юноша взял черный рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.