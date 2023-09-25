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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 1:47

В Кузбассе бесследно исчезла 28-летняя женщина

Жительницу Беловского округа не могут найти с 20 сентября
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Беловском округе пропала без вести 28-летняя Ирина Юрьевна Зыкина (Олефир). О поисках женщины объявили волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

20 сентября женщина ушла из дома в селе Менчереп и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 165 см, нормального телосложения, волосы каштанового цвета, глаза карие. Беловчанка была одета в красную куртку, черные спортивные штаны и синие кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении женщины или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.