В Кузбассе бесследно исчезла 28-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Беловском округе пропала без вести 28-летняя Ирина Юрьевна Зыкина (Олефир). О поисках женщины объявили волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

20 сентября женщина ушла из дома в селе Менчереп и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 165 см, нормального телосложения, волосы каштанового цвета, глаза карие. Беловчанка была одета в красную куртку, черные спортивные штаны и синие кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении женщины или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.