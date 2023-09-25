В Кемерове на перекрестке Соборная – Гагарина сохранится реверсивное движение

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове на пересечении Соборной и Гагарина до конца строительных работ сохранится реверсивное движение по одной полосе. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, что перекресток частично перекрыли 22 сентября. Работы должны были проходить в два этапа. На первом закрыли три полосы движения, организовав реверсивное движение по одной оставшейся полосе. Планировалось, что вечером в воскресенье откроют еще одну полосу, чтобы автомобили могли двигаться в обоих направлениям по двум полосам. Сегодня в мэрии сообщили, что до окончания ремонтных работ на перекрестке движение будет реверсивным по одной полосе.

- Открыть движение через перекресток планируется завтра, во вторник, 26 сентября, в 20.00, - подчеркнули в администрации.

Напомним, что рабочие укладывают на данном участке тепловые сети и монтируют инженерные коммуникации для подключения будущих светофоров и освещения.