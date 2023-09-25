Десять кустов сирени в паке Жукова в Кемерове высадили жители восьми регионов России и Беларуси

В Кемерове в память о героях Великой Отечественной воны высадили молодую сирень.

В Кемерове, на берегу реки Искитимка в парке Победы имени Г. К. Жукова, представители восьми российских регионов и республики Беларусь, в рамках проекта по созданию Международного Сада Мира и Памяти защитников Отечества «Благодатное кольцо», высадили десять кустов молодой сирени.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Кемерова, деревья вместе с кемеровчанами высаживали жители Подмосковья, Крыма, Красноярского края, Тамбовской и Ярославской областей, Брянска и даже белорусского города Жодино.

- Деревья назвали легендарными полководцами: «Маршал Конев», «Маршал Малиновский», «Маршал Бирюзов», всем известной военной песней «Синенький скромный платочек» и «Днем Победы», - сообщили в мэрии города.

Благодаря проекту «Благодатное кольцо» каждая российская семья может посадить именные деревья в честь защитников Отечества.

- Так люди увековечивают память родных и близких и сохраняют историческую память, - уточнили в Правительстве Кузбасса.