Лихачу из Кемерова светит семь лет за пьяное ДТП, в котором пострадал его друг

В Кемерове будут судить лихача, влетевшего в жилой дом. Фото - пресс- служба ГУ МВД России по Кузбассу.

В Кемерове перед судом предстанет автомобилист, совершивший ДТП, в результате которого пострадал пассажир.

Как сообщили «Комсомолке» в УМВД России по Кемерово, ранее судимому 20-летнему кемеровчанину, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

- Еще в мае изрядно выпивший молодой мужчина катался на высокой скорости по ночному городу вместе со своим 18-летним товарищем. На улице Металлистов в Кировском районе областного центра, не справился с управлением и резался в стену жилого дома. В результате пассажир получил тяжелые травмы, - уточнили в силовом ведомстве региона.

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение по существу. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.