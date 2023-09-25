Фото: asgsr.ru

Рано утром 25 сентября в Кузбассе произошло землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован в 5:19 по местному времени в точке с координатами 52.47 широты и 87.60 долготы – это в Таштагольском районе. Магнитуда землетрясениея составила 2,8, интенсивность в эпицентре — 3,1 балла по шкале MSK64.

Сейсмособытие носило природный характер – оно обозначено вы сводке как earthquake («землетрясение»).