В Кемерове еще на неделю закрыли перекресток Сибиряков-Гвардейцев — Каменская

Фото: администрация г. Кемерово.

Движение автомобилей через перекресток Сибиряков-Гвардейцев — Каменская в Кемерове будет закрытым еще неделю. Об этом предупредили в городской администрации.

Работы по строительству инженерных коммуникаций в рамках комплексного развития территории начались на перекрестке 19 сентября и планировались до сегодняшнего дня. Однако их пришлось срочно продлить.

- Сейчас подрядчик занимается на объекте устройством сетей канализации и водопровода, монтажом инженерных коммуникаций для будущих светофоров и строительством основания дороги, - пояснили в мэрии.

Проехать по участку будет невозможно до 6:00 понедельника, 2 октября.