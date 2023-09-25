Кемеровские власти сообщили, когда будут закрыты все сезонные маршруты

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове все сезонные маршруты закроют с 9 октября. Об этом сообщили в городской администрации.

С наступлением холодов пассажиропоток в «дачных» автобусах значительно снизился, поэтому маршруты стали постепенно закрывать. Так, некоторые сезонные автобусы будут отменены уже с понедельника, 2 октября. В этот список попали:

- № 89а «д.п. «Комсомольский» – с.о. Пищевик»

- № 109 «д.п. «Центральный» – с. Подонино»

- № 124 «ж/д вокзал - с.о. Печатник»

- № 128а «д.п. «Центральный» – с.о. Универсал»

- № 131 «ТРК Променад 2 – с.о. Березка»

- № 142 «д.п. «Шалготарьян» – с.о. Печатник»

- № 146 «д.п. «Комсомольский» – с.о. Сухой Искитим»

- № 148 «КЭМЗ – с.о. Маручак»

- № 152 «ТРК Променад 2 – с.о. Медик»

- № 161у «ДК Кировского – д. Колмогорово»

- № 183 «ТРК Променад 2 – с.о. Азотовец»

- № 184 «ТРК Променад 2 – с.о. Журавли»

- № 187 «ДК Кировского – с.о. Сутункин брод»

- № 191 «д.п. «Центральный» – с.о. Сарапки»

- № 201 «ТРК Променад 2 – с.о. Астра»

Остальные автобусы продолжат ездить по своим маршрутам до 9 октября.