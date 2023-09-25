В Кузбассе конфликт на детской площадке закончился административным протоколом

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Березовском привлекли к ответственности женщину, поругавшуюся с подростком на детской площадке. Подробности инцидента рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские узнали о произошедшем конфликте из соцсетей, куда неизвестные «слили» видеозапись, сделанную на детской площадке. На кадрах зафиксирована женщина, конфликтующая со школьником. Стражи порядка провели проверку и установили личности участников ссоры и причину случившегося.

Как оказалось, 53-летняя березовчанка, будучи нетрезвой, гуляла с двумя сыновьями на детской площадке. По словам женщины, 11-летний школьник стал задирать ее детей. Мать заступилась за сыновей, использую при этом нецензурную лексику.

Инспекторы ПДН провели с подростком профилактическую работу, а на женщину составили два административных протокола (за нарушение общественного порядка, сопровождающееся нецензурной бранью и за нахождение с детьми в состоянии алкогольного опьянения). К слову, горожанка ранее уже неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей.