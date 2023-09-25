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НовостиОбщество25 сентября 2023 9:30

Мэр Кемерова рассказал о капремонте сквера возле студенческих общежитий

Сквер на пересечении улиц Мичурина и Сибиряков-Гвардейцев обретет современный облик
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Кемерове продолжается капитальный ремонт сквера, расположенного возле общежитий КузГТУ на пересечении улиц Мичурина и Сибиряков-Гвардейцев. О ходе работ рассказал мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Сейчас рабочие завершают устройство тротуара. Они уже проложили кабельные линии для освещения, на очереди – установка торшеров.

В сквере планируют установить уличные тренажеры, скамейки с подзарядкой для сотовых, а также организовать удобные локации для отдыха.

- После ремонта территория обретет современный облик и станет местом, где кемеровчане, в том числе и студенты КузГТУ, смогут с комфортом проводить свободное время, - написал Дмитрий Анисимов.