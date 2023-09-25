В Кемерове определили дату закрытия «дачных» автобусов

В Кемерове определили дату закрытия сезонных автобусов.

Все «дачные» маршруты в Кемерове закроются с 9 октября. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс- службе администрации Кемерова. Закрытие сезонных автобусов будет поэтапным.

В связи со снижением пассажиропотока 2 октября перестанут курировать маршруты №№ 89а, 109, 124, 128а, 131, 142, 146, 148, 152, 161у, 183, 184, 187, 191, 201. При этом со 2 по 8 октября еще сохраняются ежедневные рейсы автобусов №№ 89, 112, 113, 119/125, 123, 130, 135, 140/141, 145, 147, 150, 155/155а, 158/158а, 162, 168, 176, 188, 200а, 202, 203, - уточнили в мэрии областной столицы Кузбасса