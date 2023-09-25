МТС выяснила, туристы из каких регионов побывали в Кузбассе за лето. Фото: Пресс-служба МТС

Цифровая экосистема МТС с помощью технологии обезличенных данных Big Data проанализировала туристические потоки в Кемеровскую область за июнь-август 2023 года.

Больше всего, около 26%, с июня по август в регионе побывало жителей Новосибирской области – их доля превалирует во всех туристических локациях и на всех направлениях. На втором месте – Красноярский край (8,3%). Третье место делят Алтайский край и Томская область (по 7,8%), на четвертом месте – Московский регион (6,9%). Замыкает ТОП-регионов, откуда в Кузбасс приезжали туристы, Омская область (6%).

В 59% случаев гостями региона были мужчины среднего возраста – 35-44 лет. Большинство туристов (55%) останавливались в Кузбассе на два дня, до недели в регионе задерживались 17% гостей, 14% отдыхали два-три дня. Пятая часть туристов приезжала в Кемеровскую область не один раз за лето.

Традиционные места притяжения в летнем Кузбассе – Горная Шория и Кузнецкий Алатау. За комфортным отдыхом в горах туристы ехали в Шерегеш. Большинство гостей региона, поднявшихся на гору Зелёная этим летом, были из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Барнаула.

- Драйвером роста посещаемости Кузбасса этим летом стал соседский туризм. В то же время, как мы видим по большим данным МТС, сибирская природа привлекает жителей разных регионов. В турпотоке в Шерегеш сохраняется высокая доля москвичей и петербуржцев. Вместе с возможностью побывать в горах курорт предоставляет комфортные условия отдыха и разнообразные варианты досуга – от йоги в лесу до экстремального спуска с вершины Зелёной на маунтинбайке. В гостиничном секторе популярность набирает формат глемпинга, когда можно побыть наедине с природой в благоустроенных палатках или домиках. Мобильна связь и быстрый интернет – тоже часть привычного комфорта, поэтому МТС планомерно улучшает сеть 4G в популярных туристических локациях региона и на загородных трассах, – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.