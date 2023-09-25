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НовостиОбщество25 сентября 2023 12:37

В Новокузнецке установят светофоры реверсивного движения

Светофоры реверсивного движения появятся в Новокузнецке
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Реверсивные светофоры появятся в Новокузнецке.

Реверсивные светофоры появятся в Новокузнецке.

В Новокузнецке установят светофоры реверсивного движения. Об этом на своей страничке в соцсети рассказал мэр города Сергей Кузнецов.

Реверсивные светофоры, по его словам, установят на Новоильинском шоссе в ноябре. Они появятся на участке от дома №2 до дома №4. На этом же участке смонтируют видеокамеры. Пока реверсивное движение на Новоильинском шоссе регулируется знаками и разметкой.

- Еще один реверсивный светофор установим на подъеме в районе деревни Митино. Но это будет чуть позже, летом 2024 года, - уточнил Сергей Кузнецов.