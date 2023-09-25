Реверсивные светофоры появятся в Новокузнецке.

В Новокузнецке установят светофоры реверсивного движения. Об этом на своей страничке в соцсети рассказал мэр города Сергей Кузнецов.

Реверсивные светофоры, по его словам, установят на Новоильинском шоссе в ноябре. Они появятся на участке от дома №2 до дома №4. На этом же участке смонтируют видеокамеры. Пока реверсивное движение на Новоильинском шоссе регулируется знаками и разметкой.

- Еще один реверсивный светофор установим на подъеме в районе деревни Митино. Но это будет чуть позже, летом 2024 года, - уточнил Сергей Кузнецов.