Во всех городах и районах Кузбасса начался отопительный сезон

В Кузбассе начался отопительный сезон. Фото: Даниил ОПАРИН

В Кузбассе теплом обеспечены все жилые дома и социальные объекты. Тепло подано в 22 852 дома, 731 школу, 904 детских сада и 384 больницы и поликлиники.

Как рассказали «Комсомолке» в правительстве региона, коммунальщики к нынешнему зимнему сезону подготовили 910 котельных, почти четыре тысячи километров тепловых сетей, 12,5 тысячи линий водоснабжения и 3,5 тысячи километров канализационных сетей.

При этом регион обеспечил твердый запас угля - свыше 240 тысячи тонн. На подготовку к отопительному сезону власти Кузбасса потратили почти 15 миллиардов рублей.

- Во всех муниципалитетах работают горячие линии, куда кузбассовцы могут сообщать об аварийных ситуациях или низкой температуре в квартирах, ни один сигнал не останется без внимания. Мы об этом позаботились, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.