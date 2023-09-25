Житель Кузбасса попытался стать лжеэлектриком

Силовики Кузбасса выявили факт подделки документа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе будут судить 55-летнего жителя Анжеро-Судженска за использование поддельного удостоверения об аттестации на знание правил работы в электроустановках.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД Кузбасса, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

- А история началась с обращения полицию местного бизнесмена, который и рассказал, что обнаружил у своего сотрудника поддельное удостоверение. Документ изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила «липу». Позже выяснилось, мужчина купил поддельное удостоверение у незнакомца, чтобы не проходить аттестацию прямо у здания учебного комбината, где сдавал экзамены, за шесть с поливной тысяч рублей, - уточнили в главке силового ведомства региона.

Если вина жителя Анжеро-Судженска будет доказала в суде, ему грозит до одного года лишения свободы.