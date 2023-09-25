Педагог из Кузбасса стала лучшей в России

Анастасия Растенюк из Кузбасса - одна из лучших педагогов дополнительного образования в России.

Одним из лауреатов Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» стала педагог из Прокопьевска Анастасия Растенюк.

Как рассказали «Комсомолке» в региональном Министерстве образования она просто великолепный мастер-класс, где поделилась своим опытом использования приемов геймификации в обучении детей основам журналистики.

- Я работаю с подростками, и нередко слышу фразу: «Самый трудный возраст - подростковый», - сказала Анастасия Растенок. - Для педагога нет детей «трудного» возраста, к любому ребёнку нужно найти подход: и к малышам, таким непослушным и шумным, и к подросткам, активно ищущим своё «я» и имеющим свою, всё ещё изменчивую позицию по вопросам моральной и общественной жизни. На Востоке говорят: «Настоящий учитель – это тот, кто готов учиться у каждого встречного. А настоящий ученик - тот, кто видит в каждом своего учителя». Наши дети - наши лучшие учителя, - цитирует победительницу интернет - портал РИА «Кузбасс».