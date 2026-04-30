В Тисульском округе впервые за 10 лет построили многоквартирный дом.

В пгт Тисуль ввели в эксплуатацию трехэтажный 48-квартирный дом площадью более 2,2 тысяч квадратных метров. Все квартиры приобретены за счет областного бюджета и предназначены для детей-сирот.

Губернатор Илья Середюк подчеркнул, что обеспечение жильем этой категории граждан остается важным приоритетом социальной политики Кузбасса. Новоселье в Тисуле стало значимым событием: это первый многоквартирный дом, построенный в округе за последние 10 лет. В этом году планируется возвести еще шесть домов для сирот в Кемерове, Осинниках, Крапивинском, Тяжинском и Яйском муниципальных округах.

Уже 22 семьи получили ключи от новых квартир. Остальные заселятся в ближайшее время. Все квартиры готовы к заселению. Они отделаны, оснащены сантехникой, счетчиками воды, электропечами и водонагревателями. Во дворе оборудована спортивная площадка. Рядом расположены магазины, остановка, детский сад, школа и поликлиника.

