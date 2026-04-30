В Кемерове временно ограничат движение и парковку на улице Мичурина. Об этом сообщает администрация города.

Из-за празднования Дня весны и труда введут временные ограничения. С 20.00 30 апреля до 13.00 1 мая нельзя будет парковаться по обеим сторонам улицы Мичурина от улицы Красноармейской до улицы Васильева.

1 мая с 08.00 до 13.00 закроют движение по улице Мичурина на том же участке.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке 4-летний мальчик получил травмы в психоневрологическом санатории, а также в Кузбассе впервые отметили День коренных малочисленных народов.

