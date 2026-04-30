В Кузбассе отмечают День коренных малочисленных народов России.

Впервые в России 30 апреля официально отмечают День коренных малочисленных народов. Этот праздник особенно важен для Кузбасса, где живут шорцы и телеуты, сохранившие свой традиционный уклад, культуру и язык.

Представители шорцев и телеутов из Кузбасса участвуют в марафоне «Знание.Первые» в Москве, посвященном вкладу разных народов в развитие страны и сохранение культурных традиций.

В музеях, библиотеках, домах культуры и национальных центрах Кузбасса проходят мероприятия, знакомящие с культурой и традициями шорцев и телеутов. Например, в Таштаголе состоялся круглый стол «Горная Шория: территория традиций и стратегия будущего». В нем участвовали представители общественных организаций «Таглыг Шор» и «Шория». В поселке Каз Таштагольского округа работает фотовыставка «Русская цивилизация», отражающая наследие коренных малочисленных народов.

В Новокузнецке концерт прошел в Центре шорской культуры «Аба Тура». В библиотеке «Иностранная книга» обсудили проекты этнографического туризма, работу национальных центров и музеев шорского и телеутского народов.

Во Дворце культуры «Прогресс» Калтана прошли мастер-классы «Национальные куколки: сделай сам». Краеведческий музей Междуреченска представил экскурсию о традиционной культуре шорцев. В городском краеведческом музее Гурьевска можно было узнать о наследии телеутского народа.

В селе Беково Беловского округа состоялась литературная гостиная «Эхо родной земли». Самодеятельные телеутские поэты читали стихи, басни, легенды и сказки. В микрорайоне Телеут города Белово провели экскурсию по этноплощадке «Чар-туу». В поселке Чувашка в Мысках на базе Центра духовной культуры «Эне Таг» прошла встреча носителей и изучающих шорский язык.

Ранее мы писали, что в Кузбассе инспектора Федерального агентства по рыболовству задержали за взятку, а также в регионе объявлен высокий 4-й класс пожароопасности.

Читайте также: Скорость интернета до 2 Гбит/с и Вай-Фай 7: как провайдеры готовят сеть к будущему.