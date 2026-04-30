В Кемерове осудили налетчик, который напал на женщину.

В Кемерове суд вынес приговор ранее судимому 44-летнему мужчине. Он обвинялся в разбое. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В сентябре прошлого года в полицию обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что на улице на нее напал неизвестный и похитил сумку. Ущерб составил более тысячи рублей.

Полицейские провели расследование и задержали налетчика. Оказалось, что он заметил женщину, покупавшую алкоголь в магазине, и проследовал за ней на улицу. Там он потребовал отдать деньги. Получив отказ, налетчик приставил к животу потерпевшей банковскую карту и начал угрожать расправой. Женщина, испугавшись, отдала ему сумку с алкоголем и сигаретами.

После сбора доказательств дело передали в суд. Налетчика признали виновным и приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

