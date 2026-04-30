Жительница Кузбасса лишилась 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

В Киселевске 39-летняя жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что стала жертвой мошенников и потеряла более 2 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.
Выяснилось, что женщина нашла сайт инвестиционной площадки и оставила там свои контактные данные. Вскоре ей позвонил мужчина, который представился менеджером. Он предложил создать брокерский счет для дополнительного заработка.
Несмотря на то что женщина знала о подобных схемах обмана, она перечислила более 900 тысяч рублей личных накоплений и около 1,2 миллиона кредитных средств по указанным реквизитам. Через некоторое время она обнаружила, что ее брокерский счет заблокирован. Тогда женщина обратилась в полицию.
Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти подозреваемых. Следователь возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». По этой статье злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
