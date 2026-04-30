Угольный разрез в Кузбассе впервые примет туристов в «Ночь музеев»

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет в России 16 мая. В выходной день на Кедровском угольном разрезе в Кемерове впервые организуют масштабную экскурсионную программу для туристов и покажут, как работает современное угледобывающее предприятие.

Экскурсионный маршрут на угольный разрез является одним из самых популярных направлений промышленного туризма в Кемеровской области, ежегодно «Кузбассразрезуголь» посещают более 2 тыс. человек. В «Ночь музеев» для гостей проведут сразу две тематических экскурсии: «Дневная смена» – с 13:00 и «Ночная смена» – с 18:00.

«Кузбассразрезуголь» развивает программу промышленного туризма уже в течение пяти лет, за это время мы приняли более 4,5 тыс. человек из регионов России и зарубежных стран. В рамках акции «Ночь музеев» мы впервые примем гостей в выходные дни, это даст возможность познакомиться с угледобычей тем, кто не может посетить нас в будни – в первую очередь это жители региона, а также семьи с детьми», - рассказала директор по связям с общественностью и коммуникациям УК «Кузбассразрезуголь» Мария Пименова.

В Музее угля и трудовой славы для гостей будет открыта новая экспозиция, посвященная 60-летию сотрудничества компаний «Кузбассразрезуголь» и БЕЛАЗ, и тематическая фотовыставка. Впервые гостям будут представлены уникальные фотоархивы, реликвии семейных горняцких династий, исторические документы, отражающие развитие партнерства, изменившего открытую угледобычу в Кузбассе. В музее карьерной техники под открытым небом можно будет сделать фото на палубе 220-тонного самосвала и понаблюдать за открытыми горными работами на закате. Также для гостей будут работать интерактивные зоны.

Посетить промышленную экскурсию на угольный разрез в рамках «Ночи музеев» можно по заявке через центр туризма «Меридиан». Более подробную информацию можно получить по тел. +7-951-576-22-20 или в мессенджере MAX +7-913-435-43-87.

