В Кузбассе произошло ДТП с участием подростков на мопедах

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

Авария произошла 30 апреля около 18.00 на 16-м километре дороги «Крапивинский — Зеленогорский». На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД ОМВД России по Крапивинскому округу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Предварительно выяснилось, что 15-летний водитель мопеда «Рейсер», перевозивший 15-летнего пассажира, не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди мопед «Оками», которым управлял 16-летний юноша.

В результате водитель и пассажир «Рейсера» получили травмы. Полицейские установили, что подростки не имеют водительских прав.

Сотрудники ГИБДД составили протоколы против родителей несовершеннолетних водителей. Им грозит штраф в размере 30 000 рублей за передачу управления транспортным средством лицам, не имеющим права управлять. Также за вождение без прав к ответственности привлечен 16-летний водитель мопеда «Оками».

Инспекторы ПДН составили протоколы на родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

