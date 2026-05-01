Погода в Кузбассе 2 мая 2026 года: от -1 до +32 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 2 мая 2026 года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 2 мая 2026 года. В этот день будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, местами -1...+4 градуса. Днем ожидается +22…+27 градусов, местами до +32 градусов. Ветер обещают южный, ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

Погода в Кемерове 2 мая 2026 года

В субботу, 2 мая 2026 года, в Кемерове будет небольшая облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +5…+7 градусов. Днем ожидается +24…+26 градусов. Ветер обещают южный, ночью 2–7 метров в секунду, днем 4–9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 2 мая 2026 года

В субботу, 2 мая 2026 года, погода в Новокузнецке будет облачная, без осадков. Температура воздуха ночью покажет до +6 градусов. Днем ожидается до +28 градусов. Ветер обещают южный, 4 метра в секунду.

