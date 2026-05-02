В Кузбассе поймали мотоциклиста без прав

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Юрге сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления мотоцикл молодого человека. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инспекторы остановили 18-летнего мотоциклиста, убежденного, что он вправе ездить по дорогам общего пользования. Однако водительских прав у него не оказалось.

За это юношу привлекли к административной ответственности. Его обвинили в управлении транспортным средством без прав и незарегистрированным мотоциклом.

