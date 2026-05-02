Пять груженых вагонов сошли с рельсов в Кузбассе.

Новокузнецкая транспортная прокуратура проводит проверку после схода вагонов на станции Бардино. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Накануне около 18.00 на станции Бардино Западно-Сибирской железной дороги во время маневровых работ сошли пять груженых вагонов без опрокидывания. На станции не было задержек в движении поездов. Сейчас выясняются причины и обстоятельства инцидента.

Прокуратура проверяет, соблюдались ли требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

