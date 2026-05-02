В Кузбассе бывший шахтер выращивает 25 сортов винограда.

2 мая в России неофициально отмечают День садовода. Среди них Юрий Иванович Бубенчиков - бывший шахтер из Кемеровского округа. Уже 20 лет он успешно выращивает виноград - культуру, которая для сибирских широт кажется почти экзотической. Об этом рассказал Илья Середюк в соцсети.

Первые ягоды оказались мелкими и кислыми. Но Юрий Иванович не опустил руки - он принялся экспериментировать и обмениваться опытом с единомышленниками в клубе «Виноградари Кузбасса». Решением стала подборка скороспелых сортов с юга страны: их удалось успешно адаптировать к местным условиям.

Сегодня на участке садовода растут 25 разновидностей винограда. Урожай собирают с августа по октябрь - собранного хватает не только для семейного стола, но и для заготовок: из ягоды делают соки и изюм на зиму.

Ключевой секрет своего успеха Юрий Иванович видит в правильной посадке: ряды винограда он располагает строго с севера на юг. По его словам, это позволяет лозе максимально использовать солнечный свет - каждый луч на счету в условиях сибирского климата.

«Труд Юрия Ивановича доказывает: кузбасский характер способен преодолеть любые преграды. Богатых урожаев и крепкого здоровья, дорогие садоводы», - отметил Илья Середюк.

