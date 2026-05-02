В Кемерове произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист

В Кемерове произошло ДТП 30 апреля в 18.29 на дороге, соединяющей ул. 1-ю Стахановскую и п. Улус. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

По предварительным данным, мотоциклист на «BAJAJ DOMINAR D400», ехавший из Улуса в сторону 1-й Стахановской, потерял управление. Он столкнулся с грузовиком «КАМАЗ», который двигался навстречу. После удара грузовик съехал с дороги и врезался в дерево.

73-летний мотоциклист погиб на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Водитель «КАМАЗа» получил травмы.

Сейчас полиция выясняет все детали произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

