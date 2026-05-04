В Кузбассе поймали нетрезвую женщину-водителя без прав

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Прокопьевском округе задержали нетрезвую женщину-водителя без прав. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Прокопьевском муниципальном округе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ 2106». У женщины-водителя заметили признаки алкогольного опьянения. Инспектор пригласил ее в патрульную машину.

Проверка по базам данных показала, что в 2024 году женщину уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Освидетельствование подтвердило, что она снова пьяна. Алкотестер показал 0,676 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водительницу привлекли к административной ответственности за управление без прав. Ей также грозит уголовное наказание за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Госавтоинспекция предупреждает: вождение в состоянии опьянения опасно для всех участников дорожного движения.

