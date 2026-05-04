НовостиЧто происходит4 мая 2026 4:24

Новокузнечанин осужден за мошенничество при заключении соцконтракта

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Новокузнечанин осужден за мошенничество при заключении соцконтракта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке вынесли приговор по делу о мошенничестве, возбужденному против 37-летнего жителя. Он обвинялся в мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу и прокуратуре региона.

Установили, что в апреле 2025 года мужчина подал заявку на участие в программе соцподдержки. Он предоставил все необходимые документы, включая бизнес-план по направлению «Гибка тонколистовой стали».

После рассмотрения заявки с ним заключили соцконтракт и перечислили 350 тысяч рублей. Однако вместо развития бизнеса он потратил деньги на личные нужды.

Осужденный признал вину и раскаялся, вернув часть ущерба в размере 100 тысяч рублей. Суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, ему придется возместить оставшуюся сумму ущерба.

