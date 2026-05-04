В Кемерове временно изменится маршрут автобуса №90а

Схема: администрация города Кемерово.

7 мая в Кемерове на дублере Притомского проспекта изменится маршрут автобуса № 90а. Это связано с проведением традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы. Об этом сообщает администрация города.

С 08.00 до 16.00 автобус будет следовать так:

В прямом направлении: Д/п «Центральный» - проспект Ленина - улица Волгоградская - проспект Притомский. После остановки «улица Заречная» автобус повернет на дублер проспекта Притомский, где развернется.

В обратном направлении: проспект Притомский - дублер проспекта Притомский - улица Волгоградская - проспект Ленина - Д/п «Центральный».

