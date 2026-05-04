За неделю в Кузбассе произошло 4851 нарушение ПДД.

В Кузбассе с 27 апреля по 3 мая произошло 4851 нарушение ПДД. Из них 188 совершили пешеходы, 4663 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 191 водителя, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 307 фактов управления транспортным средством без прав, 347 выездов на встречную полосу и 165 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 321 нарушение правил использования ремня безопасности (или мотошлема). Также было выявлено 106 нарушений проезда перекрестков, 101 проезд на запрещающий сигнал светофора и 295 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 51 ДТП, в которых 1 человек погиб, 64 травмированы.

