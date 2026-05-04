Жительницу Новокузнецка арестовали за убийство брата ударами ножа.

В Кузбассе арестовали 48-летнюю жительницу Новокузнецка. Она обвиняется в убийстве. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, вечером 30 апреля 2026 года она поссорилась с братом и дважды ударила его ножом: в грудь и плечо. От полученных травм мужчина умер на месте.

На месте преступления нашли нож, который стал орудием убийства. Следователи допросили свидетелей и назначили экспертизы.

Суд отправил женщину под стражу. Сейчас продолжается расследование, чтобы установить все обстоятельства и собрать доказательства.

