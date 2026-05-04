Рецидивист напал на кузбассовца и угнал его мотоцикл «Иж»

В Тисульском округе задержали мужчину, который избил местного жителя и угнал его мотоцикл «Иж Планета-3». Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло в поселке Комсомольск. Среди бела дня неизвестный сорвал навесной замок в гаражном боксе, и, обнаружив внутри «Иж», начал выкатывать его с территории. Хозяин услышал шум, вышел во двор и попытался остановить похитителя. Но тот набросился на мужчину с кулаками и затем скрылся на мотоцикле. Пострадавший был госпитализирован с переломами ребер и костей носа, а также ушибами и гематомами.

Вскоре полицейские нашли как угнанный мотоцикл (он был брошен на территории поселка), так и самого преступника. Им оказался 33-летний житель пгт. Тисуль, ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и мошенничество. На мужчину завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

