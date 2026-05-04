В Кузбассе арестовали водителя за пьяное вождение без прав

В Таштаголе водитель арестован за пьяное вождение без прав. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Автоинспекторы остановили для проверки документов водителя «ВАЗ 2112». У него не оказалось водительского удостоверения, а признаки опьянения были налицо. Мужчина признался, что выпил «бутылочку пива».

Освидетельствование подтвердило, что он пьян. На водителя составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения без прав.

Суд назначил ему 10 суток ареста. Машину отправили на штрафстоянку.

