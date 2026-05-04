В Кузбассе нашли должника, который прятал машину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во время рейда на трассе Кемерово - Ленинск-Кузнецкий судебные приставы и ГИБДД нашли машину должника. Мужчина не хотел отдавать ее по решению суда. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области.

Когда инспектор ГИБДД потребовал остановиться, водитель проигнорировал требование. Тогда сотрудники ведомств начали преследовать его с включенной сиреной. Скрыться не удалось, и машину забрали. Ее передали взыскателю.

Также в ходе рейда составили пять актов описи и ареста имущества. Из них три - на машины. Общая стоимость арестованного имущества - около миллиона рублей. Два должника сразу оплатили задолженность на сумму более ста тысяч рублей через портал «Госуслуги».

Ранее мы писали, что в понедельник в Кузбассе сохранится высокая пожароопасность, а в Новокузнецке спасли 64-летнюю женщину с огромным тромбом.