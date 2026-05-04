В Кемерове продолжается благоустройство сквера «Уголек»

Фото: предоставлено подрядной организацией.

В кемеровском жилом районе Кедровка продолжается благоустройство сквера «Уголек». Об этом сообщает администрация города.

Первый этап работ стартовал в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году здесь обновят покрытие пешеходной зоны. Параллельно приводят в порядок общественное пространство возле памятника героям Гражданской войны.

Отмечено, что работы идут хорошими темпами. Специалисты сняли старый асфальт и плитку, завершили земляные работы и начали укладывать новую тротуарную плитку.

В прошлом году кемеровчане проголосовали за начало первого этапа работ. Сейчас можно проголосовать за второй этап обновления. Сквер вошел в список объектов, которые могут благоустроить в 2027 году.

