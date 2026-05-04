В Кузбассе лишили прав 19-летнюю мать, оставившую новорожденную дочь в больнице.

Мариинский городской суд Кемеровской области лишил родительских прав 19-летнюю жительницу, оставившую новорожденную дочь в больнице. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Суд установил, что после родов женщину с ребенком перевели в Кузбасскую областную больницу. Вскоре она покинула медучреждение, но вернулась в неопрятном виде и без необходимых вещей для ребенка. Из-за нарушения режима в лечебном учреждении ее вывели из отделения патологии новорожденных.

После этого женщина не пыталась вернуть ребенка, не интересовалась его состоянием. Позже она оформила временное помещение дочери в государственное учреждение на месяц, ссылаясь на трудное положение. Но по истечении срока ребенка не забрала и условия своей жизни не изменила.

За время пребывания дочери в учреждении женщина не ухаживала за ней, не навещала и не помогала материально. У нее нет постоянного места жительства, она ведет бродяжнический образ жизни и получает социальные выплаты, которые тратит не по назначению.

В суде женщина не признала исковые требования, но представленные доказательства подтвердили ее ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Суд удовлетворил иск и лишил женщину родительских прав, передав ребенка органам опеки. Также суд обязал ее выплачивать алименты на содержание дочери в размере половины прожиточного минимума ежемесячно.

