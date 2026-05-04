Власти еще трех городов Кузбасса приняли решение завершить отопительный сезон

Власти еще трех городов Кузбасса подписали постановления о завершении отопительного сезона. С 5 мая отопление начнут отключать в Прокопьевске, Междуреченске и Ленинске-Кузнецком.

Свое решение главы муниципалитетов объяснили погодными условиями: среднесуточная температура воздуха не опускается ниже +8 градусов уже несколько дней и, судя по прогнозу на ближайшие дни, останется в положительных значениях.

Напомним, что 4 мая отопительный сезон завершили в Кемерове, Новокузнецке и Белове.

