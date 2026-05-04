Правительство России списало Кузбассу почти 16 млрд рублей бюджетных кредитов

Фото: канал Ильи Середюка в МАХ.

Правительство России списало Кузбассу почти 16 миллиардов рублей задолженности по бюджетным кредитам. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в понедельник, 4 мая.

Мера поддержки коснулась еще 20 регионов. Сумма для каждого субъекта разная - в зависимости от бюджетной обеспеченности, расходов на нацпроекты, ремонт ЖКХ, переселение из аварийного жилья и поддержку промышленности. Кузбасс на эти цели в прошлом году потратил около 16 млрд рублей.

«Федеральный центр, по сути, компенсировал нам эти расходы. Это стимул и дальше активно вкладывать средства в развитие социальной и инженерной инфраструктуры, в повышение качества жизни наших людей. Программа списания задолженности регионов — долгосрочная. До 2030 года нам могут списать почти 30 миллиардов рублей», - отметил глава региона.

