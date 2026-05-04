В Кемерове заменили плитку и асфальт в сквере Кировского района

В Кемерове завершается благоустройство сквера напротив Дворца культуры имени 50-летия Октября. Работы ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как рассказал мэр города Дмитрий Анисимов, в этом году стояла задача обновить покрытие пешеходной зоны – подрядчик справился оперативно. В сквере заменили тротуарную плитку, уложили новый асфальт, осталось только засеять травой газон.

Напомним, что в прошлом году в этой зоне отдыха установили новые лавочки и урны. А в большом сквере вокруг ДК выполнили масштабный ремонт.

Всего в этом году в Кемерове будет благоустроено 14 парков, скверов и пешеходных тротуаров.

