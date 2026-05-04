НовостиПроисшествия4 мая 2026 10:05

В Кузбассе более 37 тысяч человек остались без воды из-за аварий

Сразу в двух городах Кузбасса произошло аварийное отключение холодного водоснабжения
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске и Таштаголе тысячи жителей остались без холодной воды из-за аварий на сетях. Об этом сообщает в оперативной сводке МЧС Кузбасса.

По данным информационно-диспетчерского центра жилищно-коммунального комплекса, в Прокопьевске аварийное отключение произошло в 12:30. Коммунальная авария затронула 86 многоквартирных домов, 5756 домов частного сектора, 11 социально-значимых объектов, в том числе 4 детских сада. В общей сложности без воды остались 19 055 человек.

В Таштаголе ЧП случилась двумя часами позже. Там под отключение попали 120 многоэтажек, 2800 домов частного сектора, 18 социально-значимых объекта, в том числе 10 детских садов. Без холодной воды сидят 18 150 жителей.

В Таштаголе ЧП случилась двумя часами позже. Там под отключение попали 120 многоэтажек, 2800 домов частного сектора, 18 социально-значимых объекта, в том числе 10 детских садов. Без холодной воды сидят 18 150 жителей.