Визит-центр в Шерегеше продолжит работу летом

Визит-центр, открытый зимой этого года на горнолыжном курорте «Шерегеш», будет работать круглогодично. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Площадка продолжит функционировать и летом. Туристы смогут получить здесь информацию об экскурсионных маршрутах, программе мероприятий, достопримечательностях, развлечениях, работе кафе и ресторанов. Кроме того, работники визит-центра помогут жителям Кузбасса зарегистрироваться в программе лояльности.

Помимо информационного обслуживания гостей, визит-центр служит площадкой для делового туризма и проведения мероприятий.

