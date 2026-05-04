Кузбасские ветераны получат ко Дню Победы ежегодную выплату

В Отделении СФР по Кузбассу рассказали, какую поддержку оказывают ветеранам Великой Отечественной войны.

В нашем регионе на данный момент пенсионные и социальные выплаты получат 32 участника и инвалида войны, 1145 тружеников тыла, 116 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 88 награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», 730 вдов участников и инвалидов войны.

Средний размер пенсии участника Великой Отечественной войны составляет 68 318,63 рублей, в том числе это страховая пенсия по старости 41 836,64 рублей и государственная пенсия по инвалидности 26 481,99 рублей.

Кроме того, инвалиды Великой Отечественной войны получают ежемесячную выплату в размере 8 794,41 рублей, а участники войны - 6 595,78 рублей. Также на регулярной основе им выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 рублей.

Ко Дню Победы пенсионерам, принимавшим непосредственное участие в военных действиях 1941–1945, согласно указу президента РФ придет выплата в размере 10 000 рублей – ее доставят вместе с апрельской пенсией.

Ранее мы писали, что определен маршрут «Бессмертного полка» 2026 в Кемерове, а также новокузнецкие врачи провели первую самостоятельную пересадку печени.